Будет нежная и сочная: испанский трюк для запекания курицы

Будет нежная и сочная: испанский трюк для запекания курицы
Кадр: YouTube.com
Понадобиться много сливочного масла

Запекать курицу бывает непросто – все потому, что разные части тушки требуют и разного подхода. Куриная грудка готовится за считанные минуты, и если ее передержать, то она окажется сухой. А вот бедрам и голени требуется больше времени, чтобы пропечься. Однако есть испанский трюк для запекания курицы, благодаря которому она будет нежная и сочная со всех сторон. Делимся хитростью.

Ингредиенты

  • Курица – 1,5-2 кг.
  • Сливочное масло – 180 гр.
  • Лимон – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Маринад по вкусу.

Пошаговый способ приготовления сочной запеченой курицы

1. Сперва нужно срезать куриные пальчики с крыльев и кончик хвоста. 

2. Затем тушку разрезаем по грудине и выворачиваем. 

3. Со стороны хвоста ложкой отделяем кожицу от мяса, но не убираем ее. Должен получиться своеобразный карман.

4. Измельчаем чеснок, натираем на терке лимонную цедру и покрываем всем пласт сливочного масла. Все это нужно засунуть в карман курицы и смазать сверху любым маринадом. Внутрь можно положить еще пару долек лимона.

5. После раскатываем масло по тушке, как тесто.

6. Тушку выкладываем на форму для запекания, смазываем маринадом, укрываем фольгой и ставим на 200 градусов на 40 минут. 

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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