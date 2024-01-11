Будет нежная и сочная: испанский трюк для запекания курицы

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Запекать курицу бывает непросто – все потому, что разные части тушки требуют и разного подхода. Куриная грудка готовится за считанные минуты, и если ее передержать, то она окажется сухой. А вот бедрам и голени требуется больше времени, чтобы пропечься. Однако есть испанский трюк для запекания курицы, благодаря которому она будет нежная и сочная со всех сторон. Делимся хитростью.
1. Сперва нужно срезать куриные пальчики с крыльев и кончик хвоста.
2. Затем тушку разрезаем по грудине и выворачиваем.
3. Со стороны хвоста ложкой отделяем кожицу от мяса, но не убираем ее. Должен получиться своеобразный карман.
4. Измельчаем чеснок, натираем на терке лимонную цедру и покрываем всем пласт сливочного масла. Все это нужно засунуть в карман курицы и смазать сверху любым маринадом. Внутрь можно положить еще пару долек лимона.
5. После раскатываем масло по тушке, как тесто.
6. Тушку выкладываем на форму для запекания, смазываем маринадом, укрываем фольгой и ставим на 200 градусов на 40 минут.
Приятного аппетита!
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