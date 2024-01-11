Будет нежная и сочная: испанский трюк для запекания курицы

Понадобиться много сливочного масла

Запекать курицу бывает непросто – все потому, что разные части тушки требуют и разного подхода. Куриная грудка готовится за считанные минуты, и если ее передержать, то она окажется сухой. А вот бедрам и голени требуется больше времени, чтобы пропечься. Однако есть испанский трюк для запекания курицы, благодаря которому она будет нежная и сочная со всех сторон. Делимся хитростью.

Ингредиенты

Курица – 1,5-2 кг.

Сливочное масло – 180 гр.

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Маринад по вкусу.

Пошаговый способ приготовления сочной запеченой курицы

1. Сперва нужно срезать куриные пальчики с крыльев и кончик хвоста.

2. Затем тушку разрезаем по грудине и выворачиваем.

3. Со стороны хвоста ложкой отделяем кожицу от мяса, но не убираем ее. Должен получиться своеобразный карман.

4. Измельчаем чеснок, натираем на терке лимонную цедру и покрываем всем пласт сливочного масла. Все это нужно засунуть в карман курицы и смазать сверху любым маринадом. Внутрь можно положить еще пару долек лимона.

5. После раскатываем масло по тушке, как тесто.

6. Тушку выкладываем на форму для запекания, смазываем маринадом, укрываем фольгой и ставим на 200 градусов на 40 минут.

Приятного аппетита!