Надоели котлеты? Рецепт вкусного греческого блюда из фарша

Сытное угощение приведет в восторг домашних

Новогоднее изобилие блюд осталось в прошлом, пришло время переходить на полезные и привычные желудку продукты. В то же время всегда важно радовать домашних вкусной едой и разнообразием меню. Если вам надоели привычные котлеты, предлагаем обратить внимание на простой рецепт бомбического блюда из фарша. Греческий кефтедес можно подавать отдельно или с любимым гарниром.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления