Надоели котлеты? Рецепт вкусного греческого блюда из фарша

Новогоднее изобилие блюд осталось в прошлом, пришло время переходить на полезные и привычные желудку продукты. В то же время всегда важно радовать домашних вкусной едой и разнообразием меню. Если вам надоели привычные котлеты, предлагаем обратить внимание на простой рецепт бомбического блюда из фарша. Греческий кефтедес можно подавать отдельно или с любимым гарниром.
Ингредиенты
Два кусочка белого хлеба, полкило фарша из говядины, четыре большие ложки молока, одной яйцо, пару луковиц репчатого лука, две дольки чеснока, четыре большие ложки мелко порубленной петрушки, одна маленькая ложка сушеного орегано, одна большая ложка оливкового масла, одна большая ложка красного винного уксуса, соль и перец.
Пошаговый рецепт приготовления
Хлеб заливаем молоком, после этого отжимаем и смешиваем с фаршем, яйцом, порубленным луком, подавленными чесночными дольками и петрушкой.
Вымешиваем заготовку, затем добавляем соль и перец, орегано оливковое масло и уксус. Снова хорошенько перемешиваем. Около часа заготовка должна отдыхать в холоде.
Затем формируем из настоявшегося фарша небольшие шарики и обжариваем на сковороде, обильно политой подсолнечным маслом. Перед подачей лучше промокнуть кефтедес полотенцем, это уберет лишний жир.
К слову, ранее "Утро.ру" делилось
рецептом вкусного торта "Баунти".