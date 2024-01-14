Бомбический шоколадный торт со сметанным кремом: это лакомство сведет с ума

Бомбический шоколадный торт со сметанным кремом: это лакомство сведет с ума
Фото: кадр youtube.com
Просто и легко в приготовлении, волшебно на вкус

Чем угостить гостей, собравшихся к вам на чай? Предлагаем вам отказаться от покупных бисквитов и приготовить дома отменный, очень нежный и густой шоколадный торт – на время приготовления с вашим непосредственным участием уходит какие-то тридцать минут.

Что нам потребуется

Нам понадобится 120 граммов муки, 50 граммов какао-порошка, щепотка соли, 220 граммов сахара, жирная, тридцатипроцентная сметана, 500 граммов вареной сгущенки, 50 миллилитров молока, 50 граммов сливочного масла и 100 граммов темного шоколада.

Рецепт

1. Разогреваем духовку до 180 градусов. Смазываем предварительно форму маслом и присыпаем мукой, застилая дно пергаментной бумагой.

2. Смешиваем муку, соль и какао-порошок. Взбиваем яйца вместе с сахаром до светлой воздушной консистенции. На это понадобится до десяти минут. Вмешиваем сухие продукты, используя лопатку.


3. Далее переливаем в форму тесто, выпекая примерно 40 минут. Необходимо подержать его в форме некоторое время (несколько минут), после чего остудить. Разрезаем на три коржа.

4. Самое время заняться кремом: пропускаем сметану через закрытое марлей сито, чтобы избавиться от сыворотки. Взбиваем миксером до состояния густых сливок и порциями добавляем вареное сгущенное молоко.

5. Прослаиваем кремом коржи и покрываем им же сверху весь торт. Его нужно убрать на ночь в холодильник. А для глазури используем молоко, масло и темный шоколад – всем нагреваем на плите и покрываем торт. Вуаля!

Источник: Lifehacker.ru ✓ Надежный источник
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