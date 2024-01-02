Нежнейший торт за несколько минут: домашние будут в восторге

Нежнейший торт за несколько минут: домашние будут в восторге
Кадр: YouTube.com
Десерт покорит своими вкусовыми качествами

Немецкие кулинары придумали, как приготовить нежнейший торт всего за несколько минут. Он будет очень эффектно выглядеть на столе, а домашние будут в восторге от его необычайно приятного вкуса. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Яйца – 2+4 штуки.
  • Сахар – 140 граммов.
  • Ванильный сахар – 1 пакетик.
  • Молоко – 500+100 мл.
  • Крахмал кукурузный – 60 граммов.
  • Вода – 100 мл.
  • Мука – 120 граммов.
  • Сливочное масло – 80 граммов.
  • Маскрапоне – 250 граммов.
  • Сахарная пудра.

Пошаговый рецепт нежнейшего торта за пять минут

1. Два яйца смешиваем с сахаром, кукурузным крахмалом, ванильным сахаром. Вливаем 0,5 литров молока и варим до закипания на среднем огне. Оставляем остыть до комнатной температуры.

2. Берем сливочное масло, кладем его в кастрюлю со 100 мл воды и 100 мл молока. Добавляем щепотку соли, 1 чайную ложку сахара и нагреваем, пока масло не растает. Во время закипания добавляем 120 граммов муки, постоянно помешивая. После загустения держим еще 2 минуты, перемешивая все лопаткой, а после даем остыть.

3. В тесто добавляем четыре яйца. Нужно вмешивать их по одному. Затем его выкладываем на пергамент и сверху смазываем яйцом. Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов, а после выключения духовки даем постоять еще 10 минут. Дверцу нужно приоткрыть.

4. Разрезаем корж пополам, а крем смешиваем с маскарпоне. Выкладываем все между коржами, и торт готов.

Приятного аппетита!

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