Нежнейший торт за несколько минут: домашние будут в восторге

Десерт покорит своими вкусовыми качествами

Немецкие кулинары придумали, как приготовить нежнейший торт всего за несколько минут. Он будет очень эффектно выглядеть на столе, а домашние будут в восторге от его необычайно приятного вкуса. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Яйца – 2+4 штуки.

Сахар – 140 граммов.

Ванильный сахар – 1 пакетик.

Молоко – 500+100 мл.

Крахмал кукурузный – 60 граммов.

Вода – 100 мл.

Мука – 120 граммов.

Сливочное масло – 80 граммов.

Маскрапоне – 250 граммов.

Сахарная пудра.

Пошаговый рецепт нежнейшего торта за пять минут

1. Два яйца смешиваем с сахаром, кукурузным крахмалом, ванильным сахаром. Вливаем 0,5 литров молока и варим до закипания на среднем огне. Оставляем остыть до комнатной температуры.

2. Берем сливочное масло, кладем его в кастрюлю со 100 мл воды и 100 мл молока. Добавляем щепотку соли, 1 чайную ложку сахара и нагреваем, пока масло не растает. Во время закипания добавляем 120 граммов муки, постоянно помешивая. После загустения держим еще 2 минуты, перемешивая все лопаткой, а после даем остыть.

3. В тесто добавляем четыре яйца. Нужно вмешивать их по одному. Затем его выкладываем на пергамент и сверху смазываем яйцом. Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов, а после выключения духовки даем постоять еще 10 минут. Дверцу нужно приоткрыть.

4. Разрезаем корж пополам, а крем смешиваем с маскарпоне. Выкладываем все между коржами, и торт готов.

Приятного аппетита!