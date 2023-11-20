Легендарное пирожное "Картошка" по-новому: готовим за пять минут

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Для приготовления одного из самых любимых десертов россиян потребуется пять минут и элементарные продукты. Никакой муки и лишних усилий. Пирожное "Картошка", приготовленное по этому рецепту, порадует всю семью.
Каждая хозяюшка умеет творить любимое лакомство многих детей. Но у всех свои секреты. Есть изюминка и в этом рецепте. Итак, приступим: 100 граммов сливочного масла заранее выложите из морозилки, чтобы к моменту готовки оно стало мягким. Положите его в отдельную емкость и разомните с помощью вилки. Влейте туда же половину банки любой сгущенки – только не вареной.
Далее просейте через сито пять столовых ложек какао-порошка, чтобы не было комочков, и высыпайте его туда же. После этого получившуюся смесь перемешайте венчиком до единообразной консистенции.
Отставьте емкость и в блендере измельчите 300 граммов вашего любимого печенья. Многие хозяйки используют "Юбилейное", но в данном случае это не принципиально, подойдет любое.
Получившиеся мелкие крошки аккуратно высыпьте в приготовленную массу и тщательно перемешайте. Пару минут дайте смеси настояться и смело лепите любимые пирожные в форме картошки. Восхитительный, вкусный и несложный десерт готов. Ставьте чайник!
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