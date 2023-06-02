Сорбет из арбуза: рецепт освежающего летнего десерта

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С наступлением теплого времени года российские хозяйки стараются пересмотреть меню, чтобы снизить его калорийность. В жару хочется питаться легкими продуктами, которые поддержат организм в тонусе, но не приведут к появлению лишних килограммов. Вкусный арбузный сорбет освежит в знойный день.
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