Поргина поделилась рецептом нежного и легкого супа на кефире

Поргина поделилась рецептом нежного и легкого супа на кефире
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Блюдо готовится очень просто и быстро

Многие люди считают лето лучшей порой для похудения. И дело не только в том, что в это время года появляется намного больше возможностей для физической активности. Как известно, в жаркие дни на замену жирной и тяжелой еде приходят легкие блюда. До конца лета остались считанные дни, а значит, есть еще немного времени насладиться нежными кушаньями и получить от них максимум удовольствия.

Тем, кто не боится экспериментов и хочет попробовать что-то новенькое, наверняка придется по душе рецепт супа от знаменитой актрисы Людмилы Поргиной. Это блюдо станет отличной заменой уже приевшейся многим окрошки и удивит своим нежным вкусом.

Артистка рассказала, как готовить нежнейший суп с морским окунем на кефире, который не надоест никогда. Для этого, по ее словам, понадобится немного кефира на килограмм белой рыбы, две головки лука, две морковки, укроп, петрушка и плавленый сыр. Последний ингредиент является одним из самых важных и придает блюду особую изюминку.

"В конце быстро кидаем сырок. Растворившись, он придаст невероятно нежный аромат", – поделилась своим секретом Людмила Поргина.

Ранее, как писало "Утро.ру", рецепт своего любимого блюда раскрыла Любовь Успенская. Певица рассказала, как буквально за 10 минут приготовить вкусную рыбу "на подушке".

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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