Какой советский десерт обожают в Турции: в России о нем многие забыли

Путешественница нашла в турецком магазине сладость, которую обожали и дети, и взрослые в СССР

Русская кухня нравится многим иностранцам. Их впечатляет, какие кулинарные шедевры создают в России. В некоторых странах готовят русские блюда, но, как правило, не могут повторить оригинальный рецепт, поэтому по качеству уступают. Например, салат "Оливье" в Турции по вкусу значительно отличается от того, который делают россияне.

Зато у турков отлично получается готовить шоколадный десерт, который был популярен в СССР. Раньше в советских семьях делали эту сладость из печенья, какао и масла. Сейчас этот десерт в России редко готовят, а в Турции его можно купить в обычном супермаркете за 72 лиры (примерно 300 рублей). Там назвали это пирожное Mozaik Pasta.

Об этом рассказала блогер Наталья, автор канала "Одна в чужом городе I О путешествиях и не только" на "Дзене". Кстати, путешественница нашла в турецких магазинах не только известный советский десерт, но и другие необычные сладости – например, варенье из апельсиновых корочек и маринованный зеленый миндаль. Это также обожают турки.

Ранее в Ассоциации туроператоров России посчитали стоимость недельного отдыха в Турции в сентябре 2023 года. Подробнее об этом писало "Утро.ру".