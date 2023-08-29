Мафия в деле: российских туристов напугали новой бедой в Турции

Путешествие на курорт становится небезопасным

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, жители нашей страны стараются изыскать возможности для того, чтобы отдохнуть за границей. К сожалению, в последнее время количество вариантов для россиян в этой сфере резко сократилось, да и путевки существенно подскочили в цене. Однако, как оказалось, это далеко не самое страшное, что может поджидать во время заграничного путешествия.



Весьма тревожными новостями поделились турецкие власти. Оказалось, что в последнее время в этой стране резко активизировались мафиозные кланы. При этом незаконные формирования предпочитают разворачивать свою деятельность в зонах, весьма популярных у российских туристов.



Так, речь идет о таких курортах, как Анталья, Бодрум, Мармарис и Чешма. Бандиты стараются прибрать к рукам туристические зоны и уже даже начали делить их между собой. Специалисты предполагают, что таким образом зону покрытия расширяют бандиты, которые десятилетиями орудовали в Стамбуле. Резкое повышение активности мафиози таит серьезную угрозу для развития туризма в ключевых регионах.



Сообщается, что опасные преступники развивают бизнес по торговле запрещенными веществами, а также намерены наладить в курортных зонах торговлю людьми. Разумеется, такая информация выглядит весьма тревожно.



К слову, ранее концерт Филиппа Киркорова в Турции завершился скандалом.

