Мафия в деле: российских туристов напугали новой бедой в Турции

Мафия в деле: российских туристов напугали новой бедой в Турции
Фото: www.unsplash.com
Путешествие на курорт становится небезопасным

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, жители нашей страны стараются изыскать возможности для того, чтобы отдохнуть за границей. К сожалению, в последнее время количество вариантов для россиян в этой сфере резко сократилось, да и путевки существенно подскочили в цене. Однако, как оказалось, это далеко не самое страшное, что может поджидать во время заграничного путешествия.

Весьма тревожными новостями поделились турецкие власти. Оказалось, что в последнее время в этой стране резко активизировались мафиозные кланы. При этом незаконные формирования предпочитают разворачивать свою деятельность в зонах, весьма популярных у российских туристов.

Так, речь идет о таких курортах, как Анталья, Бодрум, Мармарис и Чешма. Бандиты стараются прибрать к рукам туристические зоны и уже даже начали делить их между собой. Специалисты предполагают, что таким образом зону покрытия расширяют бандиты, которые десятилетиями орудовали в Стамбуле. Резкое повышение активности мафиози таит серьезную угрозу для развития туризма в ключевых регионах.

Сообщается, что опасные преступники развивают бизнес по торговле запрещенными веществами, а также намерены наладить в курортных зонах торговлю людьми. Разумеется, такая информация выглядит весьма тревожно.

К слову, ранее концерт Филиппа Киркорова в Турции завершился скандалом.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник
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