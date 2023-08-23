Цены взлетели до небес: сколько стоит отдых в Турции на двоих в сентябре

Цены взлетели до небес: сколько стоит отдых в Турции на двоих в сентябре
За 100 тысяч рублей найти можно немногое

Туроператоры рассказали о стоимости туров на недельный отдых на двоих в Турции в начале сентября. Аналитики АТОР рассчитали, сколько денег понадобится туристам для недельного отдыха на турецких курортах.

По данным экспертов, минимальная цена в "трешке" составляет около 93 тыс. рублей за двоих. Далее стоимость поездки подорожает на 10 тыс. рублей для всех категорий от 3-х до 5-ти звездочных гостиниц.

Путешествие в "четверке" обойдется от 95 тыс. рублей. А начальные цены в "пятерке" от 115 тыс. рублей.

Эксперты АТОР сообщили, что цены на вылеты в середине месяца поднимутся от 13-16%. Однако, на конец месяц будет наблюдаться снижение стоимости туров.

Ранее вице-президент турагенств Алексан Мкртчян подчеркнул, что выбор билетов в определенные дни и часы никак не повлияют на дешевизну путевок.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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