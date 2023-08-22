Как урвать дешевые билеты: эксперт поделился лайфхаком

Как урвать дешевые билеты: эксперт поделился лайфхаком
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Туристам дали полезный совет

Россияне путешествуют довольно часто и активно. Многие пользуются самолетами в целях командировки. Однако при покупке билетов как на внутренние, так и на международные рейсы граждане постоянно сталкиваются с одной и той же проблемой – высокие цены.

В последние время россияне стали летать на самолетах еще чаще, ведь зачастую им приходится делать пересадки, чтобы оказаться в европейских странах. Популярностью у граждан пользуются такие международные хабы, как Ереван, Стамбул и Тбилиси.

К сожалению, авиакомпании прекрасно понимают потребности своих клиентов, поэтому зачастую завышают стоимость билетов. Однако есть довольно простой лайфак, помогающий неплохо сэкономить.

Полезным советом с потенциальными путешественниками поделился вице-президент российского альянса турагентств Алексан Мкртчян. Он подчеркнул, что попытки купить билеты на самолет подешевле в определенный день или час, не увенчается успехом.

Эксперт назвал мифом популярное мнение, мол авиакомпании снижают цены в конкретные даты или, например, ночью. По словам, наоборот, перевозчики, намеренно повышают стоимость билетов на дни, пользующиеся высоким спросом.

Так, Правительство РФ уже объявило выходные дни на 2024 год – в эти даты спрос будет высоким и цены возрастут, уверен эксперт, поэтому если купить билеты заранее, то получится неплохо сэкономить.

Ранее мы сообщали, что российские туристы скупили билеты на осень в две страны.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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