Куда летом полетели лишенные тропических курортов россияне

Выбор направлений не сильно велик

Выросший курс евро и доллара, а также усложнившиеся правила оформления шенгенских виз оставили многих россиян без возможности отправиться в дальнее зарубежье. Именно поэтому тем, кто хочет хоть как-то сменить картинку, обстоятельства буквально диктуют два единственных варианта: путешествия по России, либо посещение стран СНГ.

В распоряжение журналистов попали данные одного из сервисов путешествий, согласно которому четко заметно, что лишенные тропических курортов россияне, которые захотели внести чуть больше разнообразия в свой отпуск, летом полетели в Азербайджан и Казахстан. Спрос на них вырос в 2,5, и 1,4 раза соответственно.

Кроме отсутствия языкового барьера, отправившихся в республики бывшего СССР россиян может порадовать также выгодный курс обмена валюты, благодаря которому отдыхающие смогут порадовать себя не только походом по ресторанам с национальной кухней, но и покупкой сувениров.

Ну и главным плюсом, разумеется, станет возможность прохладиться у воды. Для улетевших в Казахстан это озеро Иссык-Куль, а для гостей Азербайджана – Каспийское море. Именно берега этих водоемов подарят столь желанную прохладу российским туристам, чего не скажешь о Европе...

По данным синоптиков, царит там адское пекло: температура в Италии достигла 50 градусов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Та же ситуация и в соседних странах. А это несет как опасность для имеющих проблемы с сердцем, так и чревато повсеместными пожарами.

К слову, отдых в странах бывшего СНГ может стать неплохим выходом для тех, кому отпуск на территории России не по карману. В Сочи у приехавших туда туристов буквально глаза на лоб лезут от цен.

