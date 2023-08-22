Не Крым и не Анапа: россияне штурмуют один солнечный курорт

Такого потока туристов эта страна еще не видела

Россияне массово устремились в Абхазию, у которой столпились сотни автомобилей. По выходным страну пересекают более 11 тыс. авто. В этом году побит рекорд: если в 2022-м пропускной пункт за день впустил 66 тысяч человек, то с начала сезона-2023 Абхазию пересекли порядка 5 млн человек.

Россияне при этом изнемогают на жаре, стоя часами под палящим солнцем. Температура – 40 градусов. Одна россиянка, прилетевшая из Иркутска, рассказала, что в очереди пришлось отстоять около трех часов. На границе нет ни лавочек, ни мест для набора холодной воды. Пришлось сесть на заплеванную плитку и ждать.

Досмотр авто при этом занимает гораздо меньше времени, чем проверка пассажиров. Водители ждут их на открытых стоянках за контрольно-пропускными пунктами, изнемогая от жары.