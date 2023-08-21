Чем российские туристы остались недовольны на отдыхе на море

Россияне были разочарованы

Август называют началом так называемого "бархатного сезона", когда многие уезжают в отпуск на море. Российские туристы часто выбирают направления и отели по отзывам. Но порой они ставят людей в тупик. Ведь у всех свои запросы, и кому-то место может показаться раем, а для других это сущая клоака. В Сети опубликована подборка самых искрометных отзывов о поездках. Некоторые из них смешнее любого анекдота. Удивительно, но некоторым на море мешает... море!

"Мне не понравился отдых в Турции. Я люблю спать с открытыми окнами, а из-за шума морских волн я не могла нормально высыпаться", – рассказывает россиянка.

Некоторые перечисляя недостатки, сами не подозревают, что наоборот рекламируют отель. К примеру, один россиянин жаловался на скупой по его мнению выбор фруктов в ресторане отеля. По его словам, из фруктов в гостинице были только арбуз, дыня, персики, бананы, яблоки, виноград, клубника и мандарины.

Другой российский турист оказался недоволен тем, что в самолете его покормили только один раз. При этом продолжительность рейса составляла только три часа.

Еще один турист остался недоволен тем, что в автобусе не было туалета, потому что он взял с собой много бутылок пива.

Конечно, интернет пестрит отзывами недовольных персоналом отелей. При этом иногда по описанию человека можно сразу его узнать.

"Пухлый аниматор просто лентяй и обманщик. Не слушайте его и не вступайте с ним ни в какие договоренности", – отметил турист.

Не менее удивительным оказался отзыв о том, что в отеле было слишком еды, из-за чего человек объелся и набрал лишний вес. В проблеме турист обвинил организаторов путешествия.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россиян возмутил "свинарник" на курортах Казахстана.