Вместо ОАЭ: россиянам назвали лучшее место для зимнего отдыха

Вместо ОАЭ: россиянам назвали лучшее место для зимнего отдыха
Море. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Страна открыта и дружественна нашей

В мире многое изменилось за последние полтора года, многие направления для туристических поездок россиянам захотелось пересмотреть ввиду политической обстановки. Как выяснилось, для наших граждан существует масса интересных мест для отдыха, которые ранее несправедливо обходили вниманием. 

Теперь ситуация стремительно меняется, и российские граждане получают все больше шансов отправиться в новые еще неизведанные места и насладиться новыми странами. 

На днях посол Ирана в России Казем Джалали рассказал о введении безвизового режима с Россией. По его словам, в Иране полностью готовы к этому шагу. Страна хочет как можно скорее отменить взаимные визы. 

Дипломат отметил, что курорты Персидского края очень привлекательны и предлагают отличные варианты отдыха даже в зимнее время года. Это может стать отличной альтернативной тем же Арабским Эмиратам и составить отличную конкуренцию. 

"Мы рады пригласить россиян в зимний период на южное побережье Ирана в Персидском заливе – в это время года там очень тепло. Кроме того, в этой части страны есть множество островов", – рассказал посол. 

Стоит отметить, что Иран – небывало красивая страна. Исламская Республика восхищает своими древними памятниками архитектуры и мавзолеями, величественными храмами и мечетями, неповторимыми горными вершинами и завораживающими озерами. Ничего подобного в других государствах не было и нет.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что раскрыта хитрость по поиску дешевых авиабилетов. 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
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