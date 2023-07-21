Россияне нашли неожиданную страну для туризма

Направление является довольно популярным

Российские туристы на фоне проблем с отъездом в некоторые страны нашли новое направление для отдыха. Так, в соседней Монголии россияне составили почти половину от всего туристического потока. 

В Российском союзе туриндустрии отметили, что в прошлом году монгольские и российские туроператоры организовали совместные поездки для развития направления. Совместно с Монголией люди посещали Байкал и Приморье.

По словам главы РСТ Юрия Барзыкина, несмотря необходимость решения транспортных вопросов, страна является востребованной у российских туристов, сообщает "Радио 1". 

Источник: RT
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