Россияне нашли неожиданную страну для туризма

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Российские туристы на фоне проблем с отъездом в некоторые страны нашли новое направление для отдыха. Так, в соседней Монголии россияне составили почти половину от всего туристического потока.
В Российском союзе туриндустрии отметили, что в прошлом году монгольские и российские туроператоры организовали совместные поездки для развития направления. Совместно с Монголией люди посещали Байкал и Приморье.
По словам главы РСТ Юрия Барзыкина, несмотря необходимость решения транспортных вопросов, страна является востребованной у российских туристов, сообщает "Радио 1".
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