Дешевле Анапы: российским пенсионерам нашли новые направления для отдыха

Дешевле Анапы: российским пенсионерам нашли новые направления для отдыха
Пляж. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Там можно недорого и качественно провести досуг

Некоторые россияне после выхода на пенсию начинают вести активный образ жизни и путешествуют. Часть из них долго ломают голову над тем, в каком направлении отправиться в поездку. Первыми на ум приходят российские курорты и недорогие зарубежные. Но это не первоочередные места, есть еще масса других, о которых мало кто знает. 

Оказывается, гораздо дешевле, но не менее интересно, можно отдохнуть в Кыргызстане, Белоруссии или Армении. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, сервис на курортах этих стран предлагается весьма качественный, и российским пенсионерам такие курорты точно придутся по вкусу. 

В этих странах множество санаториев с термальными источниками, где по сниженной цене можно получить качественное лечение и отдых. Кроме того, для поездки в эти страны не нужен загранпаспорт, нет языковых барьеров и не потребуется далеко ехать.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как добраться до популярных курортов без особых сбережений. Удивительная история жителя Томска поразила россиян. Мужчина отправился в поездку с рублем в кармане и не прогадал. Россиянин отправился в жаркую Турцию автостопом. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Худшее подтвердилось: появились подробности трагедии с "Луна-25"

Станции больше не существует

Зеленский со слезами на глазах пригрозил России

Лидер пообещал нанести "ощутимый ответ" за Чернигов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей