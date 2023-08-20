Дешевле Анапы: российским пенсионерам нашли новые направления для отдыха

Там можно недорого и качественно провести досуг

Некоторые россияне после выхода на пенсию начинают вести активный образ жизни и путешествуют. Часть из них долго ломают голову над тем, в каком направлении отправиться в поездку. Первыми на ум приходят российские курорты и недорогие зарубежные. Но это не первоочередные места, есть еще масса других, о которых мало кто знает.

Оказывается, гораздо дешевле, но не менее интересно, можно отдохнуть в Кыргызстане, Белоруссии или Армении. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, сервис на курортах этих стран предлагается весьма качественный, и российским пенсионерам такие курорты точно придутся по вкусу.

В этих странах множество санаториев с термальными источниками, где по сниженной цене можно получить качественное лечение и отдых. Кроме того, для поездки в эти страны не нужен загранпаспорт, нет языковых барьеров и не потребуется далеко ехать.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как добраться до популярных курортов без особых сбережений. Удивительная история жителя Томска поразила россиян. Мужчина отправился в поездку с рублем в кармане и не прогадал. Россиянин отправился в жаркую Турцию автостопом.