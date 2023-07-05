Российских путешественников предложили дополнительно "обобрать"

Российских путешественников предложили дополнительно "обобрать"
Фото: www.unsplash.com
Авиабилеты могут резко подорожать

Эксперты Минтранса Российской Федерации решили снова обдумать идею по введению дополнительного сбора с пассажиров. Средства хотят направить в отдельный фонд на случай банкротства воздушных перевозчиков.

Таким образом, российским путешественникам хотят предложить скинуться на случай банкротства авиакомпаний. За счет дополнительных сборов билеты на самолеты существенно подорожают, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как стало известно, соответствующая инициатива была озвучена экспертами Ростеха, отмечает телеканал "360". Идею озвучили еще два года назад, однако никаких решений по ней принято не было. Сейчас представители Минтранса хотят снова обсудить это предложение.

Авиакомпаниям уже сообщили, что идет разработка системы взаиморасчетов на авиатранспорте, которые будут осуществляться на базе единого оператора "Авиагарант". Об этом пишет информационный ресурс "Общественная служба новостей". Денежные средства в данный фонд будут поступать за счет допсбора с пассажиров.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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