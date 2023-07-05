Российских путешественников предложили дополнительно "обобрать"

Авиабилеты могут резко подорожать

Эксперты Минтранса Российской Федерации решили снова обдумать идею по введению дополнительного сбора с пассажиров. Средства хотят направить в отдельный фонд на случай банкротства воздушных перевозчиков.



Таким образом, российским путешественникам хотят предложить скинуться на случай банкротства авиакомпаний. За счет дополнительных сборов билеты на самолеты существенно подорожают, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как стало известно, соответствующая инициатива была озвучена экспертами Ростеха, отмечает телеканал "360". Идею озвучили еще два года назад, однако никаких решений по ней принято не было. Сейчас представители Минтранса хотят снова обсудить это предложение.



Авиакомпаниям уже сообщили, что идет разработка системы взаиморасчетов на авиатранспорте, которые будут осуществляться на базе единого оператора "Авиагарант". Об этом пишет информационный ресурс "Общественная служба новостей". Денежные средства в данный фонд будут поступать за счет допсбора с пассажиров.

