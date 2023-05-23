Российский путешественник пришел в ужас от поездки в Стамбул

Турист пережил горькое разочарование

Российский путешественник, побывавший в Стамбуле, выразил сильное недовольство – в воздухе витала напряженность, несмотря на поток туристов и теплую, солнечную погоду. Россиянин рассказал, что до сих пор не замечал в турецких городах полицейских, стоящих на перекрестках с автоматами.

Путешественник предположил, что до конца мая Стамбул будет мало располагать к прогулкам и отдыху – в конце-концов, в стране проходят выборы.

Главные площади прекрасного города взяты под наблюдение полицией.

"Когда видишь одного полицейского с автоматом – это удивляет, а когда за сегодня мне встретился не один десяток автоматчиков на расстоянии метра, то в голову начинают вкрадываться тревожные мысли", – высказался россиянин.