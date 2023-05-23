Российский путешественник пришел в ужас от поездки в Стамбул

Российский путешественник пришел в ужас от поездки в Стамбул
Michael Kappeler/www.globallookpress.com
Турист пережил горькое разочарование

Российский путешественник, побывавший в Стамбуле, выразил сильное недовольство – в воздухе витала напряженность, несмотря на поток туристов и теплую, солнечную погоду. Россиянин рассказал, что до сих пор не замечал в турецких городах полицейских, стоящих на перекрестках с автоматами.

Путешественник предположил, что до конца мая Стамбул будет мало располагать к прогулкам и отдыху – в конце-концов, в стране проходят выборы. 

Главные площади прекрасного города взяты под наблюдение полицией. 

"Когда видишь одного полицейского с автоматом – это удивляет, а когда за сегодня мне встретился не один десяток автоматчиков на расстоянии метра, то в голову начинают вкрадываться тревожные мысли", – высказался россиянин.

Источник: Dzen ✓ Надежный источник
новости партнеров

Озвучены вероятные потери Украины и России в боях за Бахмут

Официальных заявлений ни с одной стороны не было

Лукашенко срочно едет в Москву из-за "проблем" с Путиным

Глава намерен лично обсудить острые вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей