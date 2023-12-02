Где жить и путешествовать: россияне выбрали лучшие города

Казань и Краснодар оказались лидерами среди опрошенных респондентов

Россиян расспросили, какие населенные пункты они считают более подходящими для жизни, а какие – для того, чтобы приехать в них во время путешествий. Сервис бронирования гостиниц по интернету Ostrovok.ru и компания "НДВ Супермаркет Недвижимости" провели исследование среди четырех тысяч опрошенных.

Более двадцати процентов респондентов единогласно выбрали Казань городом, куда они готовы переехать сами или посоветовать его друзьям для проживания. Столько же не отказались бы перебраться в Краснодар или предложить его знакомым как вариант для переезда. Чуть меньше, 17 процентов опрошенных, готовы рассматривать как вариант для релокации Нижний Новгород. 11 процентов выбрали Екатеринбург, восемь пленились красотой новороссийских улиц.

Также в топ-10 выбранных городов оказались Самара, Красноярск, Ростов-на-Дону, Уфа и Новосибирск. Популярностью у россиян пользуются Владивосток, сочинские и ялтинские курорты, красоты Кенигсберга.

Те же Казань и Нижний Новгород оказались лидерами и среди тех, кто выбирает маршрут для путешествий. Чуть меньше желающих поехали бы в Петропавловск-Камчатский.

Побывать туристом в Екатеринбурге посоветовали бы семь процентов респондентов, в Краснодаре – на один процент меньше. Интерес вызвали также Пятигорск и Иркутск.

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