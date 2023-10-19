Цены рухнули: один популярный у россиян курорт неожиданно подешевел

За отдых придется отдать трехзначную сумму

На фоне удорожания поездок за границу из-за курса рубля один популярный у россиян курорт неожиданно подешевел. Стало известно, что за минувшую неделю туры в Египет стали стоить меньше в среднем на 25%. Туроператоры считают, что это связано с происходящим конфликтом в Израиле.

Сейчас отдых на египетских пляжах обойдется российским туристам минимум в 110 тысяч рублей. Сюда входят перелет, проживание и питание "все включено". Падение могло быть более заметным для россиян, если бы не курс рубля, который делает отдых не самым выгодным.

Египет оказался не единственным направлением, где скорректировали цены после событий в Израиле. К примеру, аналогичный тренд наблюдается в поездках в Турцию и ОАЭ, куда туры дешевеют в течение всего октября, указывает Радио 1.

Россияне, как и раньше, покупают отдых за границей, несмотря на геополитическую нестабильность. Массового возвращение путевок операторы не фиксируют.

"Люди по-человечески, конечно, переживают из-за того, что происходит. Но я бы не сказал, что это как-то заметно влияет на туризм", – признаются турагенты.

По их словам, уже к концу текущей недели цены на отдых в Египте станут еще более приятными, если не произойдет каких-то непредвиденных ситуаций, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее эксперты рассказали, насколько безопасно летать на курорт в при нестабильности в регионе.