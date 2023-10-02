Куда недорого слетать в октябре: курорты от Сочи до Индии

АТОР выложила оптимальный список вариантов для туристического отдыха осенью

Советы о том, куда дешевле поехать отдыхать в октябре и как наиболее бюджетно можно отдохнуть во втором осеннем месяце, разместила в Сети Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты подсчитали, что, например, отдохнуть вдвоем в Сочи российские туристы смогут меньше, чем за сорок тысяч рублей, причем перелет в эту сумму тоже входит. Чуть дороже – почти 45 тысяч на двоих – обойдется отдых в Абхазии. В октябре это на 12% дешевле, чем месяц назад.

В перечень доступных для среднего кошелька курортов зачислены также Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Индия и Бахрейн. По-прежнему охотно выбирают для отдыха Кипр, Хорватию, Грецию и Танзанию. Так, тур на двоих продолжительностью в 10 дней обойдется паре примерно в 120 тысяч рублей. В него входит трехзвездочный отель с завтраками. Есть и бюджетные туры в Турцию и Египет с программой "все включено".

Хотя события последних лет принесли довольно ощутимые ограничения на заграничный отдых, поехать в отпуск за рубеж по-прежнему возможно. И обилие впечатлений никак не связано при этом с попытками сэкономить на затратах. К ним уже не относятся некогда привычные варианты типа покупки горящих туров. Сегодня снизить расходы на отдых советуют другими методами. В частности, один из советов – обратить внимание на авторские туры.

Туроператоры напоминают, что существуют достаточно бюджетные страны, куда можно долететь без пересадки, и что все больше стран не требуют визы – в том числе Турция, Тунис, Марокко и Черногория.

