Дело не в долларе: названа неожиданная причина резкого взлета цен на отдых

В ситуацию вмешались жители Поднебесной

В последнее время россияне с ужасом наблюдают за тем, как растут цены на отдых за пределами родного государства. Стремительный обвал курса рубля, бесконечные ограничения со стороны европейских государств и другие факторы сделали отпуск за границей недоступным для многих жителей нашей страны. Как недавно стало известно, в туристической отрасли случилась новая "беда".



Эксперты отмечают, что теперь не только россияне, но и туристы со всех стран мира должны будут выкладывать огромные суммы за отдых сразу в нескольких популярных курортных странах. Все дело в том, что на рынок хлынули потоки китайских туристов. Впервые за три тяжелых с эпидемиологической точки зрения года жители Поднебесной сумели добраться до популярных курортов.



Сообщается, что речь идет о таких излюбленных россиянами мест для отдыха, как Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индонезия и Южная Корея. Из-за наплыва китайских туристов цены на отдых в этих странах существенно подскочили. Такой нерадужной информацией с российскими путешественниками поделился глава сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Для них отдых в этих странах, как для нас слетать в Турцию. В этом году ожидают, что их посетит не меньше 11 миллионов китайцев", – рассказал эксперт.

К слову, ранее стало известно о туристе, который решил засудить отель из-за интимного провала.

