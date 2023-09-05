Какие города России пользуются популярностью у туристов в сентябре

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Жаркий летний сезон завершился, а вот отдыхать россияне не перестали. Цены на популярных курортах постепенно снижаются, чем пользуются наиболее продвинутые и экономные туристы. Далеко не все из них готовы лететь за границу, поэтому выбирают города нашей страны.
Сторонники семейного отдыха осенью выбирают черноморское побережье. Наиболее популярным городом для отдыха с детьми признан Сочи, га который приходится 29% бронирований.
Серебро и бронзу также взяли курорты Краснодарского края. На втором месте по популярности – Анапа. 15% туристов с детьми изъявили желание посетить ее.
Наконец, третье место с результатом пять процентов бронирований получил Геленджик. А вот курорты Крыма россиян в сентябре 2023 года привлекают мало – ни один из городов не вошел в первую десятку.
К слову, отдыхать россияне предпочитают не только на море. Санкт-Петербург с его музеями и невероятной европейской архитектурой расположился на четвертой строчке рейтинга.
По данным РИА "Новости", в сентябре туристам придется выложить за ночь отдыха в российских городах в среднем от двух с половиной до четырех с половиной тысяч рублей.
Однако следует помнить, что отдых на черноморском побережье может быть испорчен из-за фекалий в воде и громко ругающихся туристов.
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