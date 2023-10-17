Подешевеют до конца года: россиян обрадовали новостями о ценах на авиабилеты

Подешевеют до конца года: россиян обрадовали новостями о ценах на авиабилеты
Фото: www.unsplash.com
Туристы могут планировать путешествия

В последнее время положение дел в сфере туризма оставляет желать лучшего. Из-за перипетий на международной арене наши граждане лишились возможности недорого отдыхать на курортах, которые раньше были доступны большинству. Впрочем, некоторые приятные перемены могут произойти уже к концу года.

Хорошими новостями россиян порадовал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев, сообщает телеканал "360". Профильный специалист рассказал, что в ближайшее время стоимость билетов на самолеты на внутренние рейсы дорожать не будет, а, наоборот, скорее всего, заметно упадет.

Эксперт пояснил такое положение дел на рынке перевозок тем, что высокий сезон в нашей стране завершился. Падение цен ожидается на коротких авиаперелетах. Так, стоимость на билеты может снизиться на направлениях Москва – Самара, столица – Санкт-Петербург, столица – Казань, столица – Калининград и других.

Специалист добавил, что речь идет о направлениях, где закончился курортный сезон. Понижение цен ожидается, если не будет форс-мажоров в виде резкого роста расходов на топливо, лизинг или услуги воздушных гаваней.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как можно вернуть деньги за тур в Израиль.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник

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