Как вернуть деньги за тур в Израиль

Как вернуть деньги за тур в Израиль
Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
Роспотребнадзор дал россиянам разъяснения

Роспотребнадзор готов оказать помощь потребителям, которые приобрели туры в Израиль и желают расторгнуть договор с турагентствами. В ведомстве указали, что заключившие соглашение с операторами клиенты имеют право требования расторжения.

При расторжении, отметили в службе, еще до начала путешествия заказчику необходимо вернуть денежную сумму, составляющую общую стоимость "туристского продукта". Если путешествие уже началось – то лишь ее часть.

Если же клиент столкнулся с угрозой безопасности, жизни и здоровья в Израиле, турист и туроператор имеют право на истребование расторжения договора и его изменения в судебном порядке.

Россиянам рекомендовали обращаться в РПН за получением консультации и оказанием правовой помощи на "горячую линию".

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

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