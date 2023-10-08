Полицейский открыл огонь по туристам на популярном у россиян курорте

Страшная трагедия унесла жизни несчастных

Сегодня, 8 октября, леденящую душу новости пришли из популярного у россиян курортного города Александрия. В этом крупном мегаполисе Египта разыгралась настоящая трагедия. По имеющейся информации, сотрудник правоохранительных органов открыл беспорядочную стрельбу по туристам.



Такие сведения появились в распоряжении канала Sada el-Balad и портала Walla. Сообщается, что египетский полицейский заметил израильскую группу туристов и начал палить по ним из огнестрельного оружия. По предварительным данным, двое гостей из Израиля скончались. Также погиб один египетский гражданин, другой египтянин, оказавшийся в эпицентре трагедии, получил серьезные ранения.



Также сообщается, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно схватили полицейского.



Напомним, ранее власти Египта заявили, что стараются сделать все для того, чтобы стабилизировать ситуацию между Израилем и Палестиной и урегулировать конфликт. Каир поддерживает контакты с обеими сторонами и надеется на мирное разрешение ситуации.



Ранее стало известно о трагических событиях в семье российской певицы Глюкозы. Артистка вместе с родственниками вынуждена прятаться в бомбоубежище в Израиле.

