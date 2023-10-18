Курорты граничат с Сектором Газа

В начале октября между Палестиной и Израилем обострился исторический конфликт. Изначально боевики ХАМАС прорвались с оружием в израильские пограничные с Сектором Газа города и утроили расправы, в результате которых погибли мирные жители.

В ответ власти Израиля объявили в стране военное положение и начали воздушные бомбардировки палестинского анклава с очень большой платностью мирного населения. К сожалению, авиаудары также привели к жертвам среди гражданских лиц.

Многие туристы поспешили покинуть Святую землю, а перед россиянами встал вопрос: насколько безопасно летать в Египет во время войны в Израиле. Дело в том, что африканское государство граничит с Сектором Газа.

Более того, из анклава в Египет могут перебраться боевики ХАМАС. Официальный Каир обсуждает с Тель-Авивом вопрос о пропуске палестинских беженцев на свою территорию.

Действительно, популярные у россиян курорты граничат с Сектором Газа, охваченным войной, однако расстояние между городами составляет порядка 500 километров. Туроператоры подчеркивают, что обстановка в Египте спокойная.

По данным газеты "Комсомольская правда", туристические фирмы продолжают продавать туры на побережье Красного моря. Исключение является лишь приграничный город Табу, куда российские авиакомпании не летают.

Ранее мы рассказывали, что египетский полицейский открыл огонь по туристам.