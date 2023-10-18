Москва строго осудила удар по палестинской больнице

С заявлением выступила представительница МИД

Конфликт между Израилем и палестинцами набирает обороты. Информационное пространство разорвали новости о мощном ударе по госпиталю в секторе Газа. Москва резко осудила бесчеловечную атаку, отмечает телеканал "360".



С заявлением выступила представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Она назвала произошедшее "актом расчеловечения", передает gazetametro.ru.



Сообщается, что погибли и были ранены более 800 человек.



К слову, конфликт может перерасти в глобальное противостояние арабского мира и Израиля. Как отмечает интернет-издание "Свободная пресса", Иран уже пригрозил Израилю из-за жестоких действий в секторе Газа.

