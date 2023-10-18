Число погибших в Газе превысило 3,3 тысячи

Порядка 13 тысяч ранены

Число погибших в Газе в ходе обострения ситуации на Ближнем Востоке превысило 3,3 тысячи, еще 13 тысяч ранены, сообщают местные медиа, ссылаясь на Минздрав Палестины.

Известно о 61 погибшем палестинце на Западном берегу реки Иордан. Пострадали 1250. Израильские власти ранее заявляли о 1,4 тыс. погибших. Порядка 200 человек могут находиться на территории сектора Газа в качестве заложников ХАМАС.

Напомним, ранее при взрыве в больницы в Газе погибли не менее 500 человек. ЦАХАЛ отрицает свою причастность к удару, Палестина обвиняет в трагедии Израиль, передает МИР24.