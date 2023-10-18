Число погибших в Газе превысило 3,3 тысячи

Курс рубля
- Путин нанес первый удар по доллару: что говорят эксперты
- Коснется многих: Центробанк принял важное решение по доллару
- Эксперт объяснила очередное падение рубля
901 новости
Число погибших в Газе в ходе обострения ситуации на Ближнем Востоке превысило 3,3 тысячи, еще 13 тысяч ранены, сообщают местные медиа, ссылаясь на Минздрав Палестины.
Известно о 61 погибшем палестинце на Западном берегу реки Иордан. Пострадали 1250. Израильские власти ранее заявляли о 1,4 тыс. погибших. Порядка 200 человек могут находиться на территории сектора Газа в качестве заложников ХАМАС.
Напомним, ранее при взрыве в больницы в Газе погибли не менее 500 человек. ЦАХАЛ отрицает свою причастность к удару, Палестина обвиняет в трагедии Израиль, передает МИР24.
Российский лидер поделился важной информацией
Заявление продюсера пролило свет на скандал