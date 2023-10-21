Палестинский доктор рассказал об ударе по больнице в секторе Газа

В тот момент он только закончил операцию

Вероломное нападение на госпиталь в секторе Газа вызвало огромный резонанс во всем мировом сообществе. Люди не понимают, насколько нужно озвереть, чтобы бить по больнице. Воспоминаниями о пережитых ужасных минутах поделился палестинский доктор, который в этот момент находился в эпицентре трагедии.

Гассан Або Ситта рассказал, что в момент удара он только-только завершил операцию. Мощный взрыв поразил всех окружающих. После того, как стало понятно, что на больницу совершили атаку, доктор тут же принялся помогать раненым и старался спасти жизни тех, кто пострадал от нападения. Кадры с душещипательным рассказом медика публикует "Пятый канал".


Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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