Армия Израиля на пределе: что происходит в зоне боевых действий

Армия Израиля на пределе: что происходит в зоне боевых действий
Фото: www.unsplash.com
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Эскалация исторического конфликта между Израилем и палестинским народом может обернуться очень серьезными последствиями для всего мира. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий. Так, в Соединенных Штатах считают, что у израильской армии начались серьезные трудности.

Аналитики популярного американского издания Vice утверждают, что вооруженные силы Израиля оказались на пределе своих возможностей – противодействие палестинскому движению ХАМАС истощает силы ЦАХАЛ. Такую информацию публикует телеканал RT.

В статье указано, что по словам израильских чиновников, которые пожелали остаться анонимными, планируемая операция на палестинских землях может продлиться несколько месяцев и потребует серьезных военных ресурсов. При этом Армия обороны Израиля уже находится на грани своих возможностей.

По прогнозам экспертов, ситуация в секторе Газа может обостриться в любой момент. Кроме того, бойцы Земли обетованной должны быть готовы к возможным мерам ливанского движения "Хезболла" и Ирана.

К слову, ранее бойцы палестинского движения ХАМАС сделали громкое заявление о российском главнокомандующем Владимире Путине.

Источник: Vice ✓ Надежный источник

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