Кремль ответил на претензии Израиля

В Москве подчеркнули, что поддерживают исполнение решения Совбеза ООН

Российская сторона выступает с осуждением террористических актов, считая необходимым прекратить в срочном порядке боевые действия на территории Ближнего Востока. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отреагировав таким образом на недовольство Израилем позицией РФ по поводу войны с ХАМАС.

Как отмечает источник, ранее послу России в Израиле Анатолию Викторову было выражено недовольство со стороны министерства иностранных дел Израиля – в ведомстве указали, что не одобряют позиции РФ и ее "роли" в палестино-израильском конфликте. Вместе с тем в МИД ближневосточного государства призвали Кремль к "более сбалансированной" позиции.

В Кремле напомнили, что Москва придерживается последовательной позиции, озвученной главой государства. РФ осуждает любое проявление террористических действий и считает, что стороны должны решить проблему политическим путем.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва всегда поддерживала исполнение решение Совбеза ООН, который признает создание независимой Палестины. До этого российский лидер называл условие для заключения мира между воюющими сторонами.