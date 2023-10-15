Уничтожение сектора Газа отложено: Израиль столкнулся с трудностями

Город могут разбомбить уже на следующей неделе

В выходные израильская армия планировала осуществить операцию по захвату сектора Газа и ликвидации всех высокопоставленных чиновников ХАМАС. Однако они столкнулисть с неожиданными трудностями, из-за чего операцию пришлось отложить, пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦАХАЛ.

Ожидалось, что в сектор Газа войдут порядка десяти тысяч солдат при поддержке авиации. Это называли самой крупнейшей наземной операцией Израиля с 2006 года. По прогнозам, она может затянуться на несколько ожесточенных месяцев, поскольку бои будут проходить в городской среде и лабиринте тоннелей. Ранее израильская сторона избегала этого, поскольку в зоне проживает порядка двух миллионов мирных жителей.

Как отмечают журналисты, до сих пор остается неясным, что ЦАХАЛ сделает с сектором Газа в случае захвата и каким именно образом планирует ликвидировать руководство ХАМАС. Под вопросом и ответный удар со стороны Ливана в случае начала наземной операции.

"Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, из-за погодных условий", – рассказывает NYT о неожиданных трудностях.



Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль планирует полностью уничтожить сектор Газа во время своей операции на выходных. Пока это отложено, но не исключено, что уже в понедельник населенный пункт начнут бить авиабомбами JDAM.

Владимир Путин также призвал стороны приступить к урегулированию конфликта, представители ХАМАС высказались по поводу заявления российского лидера.