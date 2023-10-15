США сделали заявление о введении войск в Израиль

Американцы допускают, что им придется вмешаться

Представитель Белого дома Джон Кирби высказался по поводу возможного введения американских войск в сектор Газа для участия в боевых действиях. По его словам, возможен только один вариант, при котором солдаты США окажутся в регионе в текущей ситуации.

Кирби утверждает, что у Вашингтона нет планов по участию в палестино-израильском конфликте, поэтому расширения противостояния с их стороны можно не ждать. При этом он допускает, что ВС США могут начать операцию для освобождения американских граждан, которые находятся в заложниках у ХАМАС.

"Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан", – отметил он.

Источники в Белом доме утверждают, что, несмотря на официальную риторику невмешательства в конфликт, американские солдаты и правда могут отправиться в сектора Газа для освобождения заложников. Пока Вашингтон полагается на израильский спецназ, но уже несколько высокопоставленных американских военных прибыли в регион для проведения консультаций.

Как сообщали СМИ, власти США считают, что ситуация в Газе является "чрезвычайно сложной" и создает проблемы для американского президента и израильского лидера.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует уничтожить сектор Газа авиационными бомбами. Но пока операция откладывается из-за неожиданных погодных трудностей.