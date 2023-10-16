Макаревич* объявил о возвращении на родину на фоне войны в Израиле

Макаревич* объявил о возвращении на родину на фоне войны в Израиле
Андрей Макаревич. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец выступил с обращением

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА 

Известный российский рок-музыкант Андрей Макаревич* сбежал в Израиль после начала специальной военной операции. Он резко осудил решение главы государства, однако критикой властей не ограничился. Певец позволил себе откровенно хамские высказывания в адрес народа, за счет которого в свое время заработал и деньги, и славу.

Меж тем, после эскалации конфликта между Палестиной и Израилем народный артист России отказался от "миролюбивой" повестки и выступил в поддержку своей исторической родины. Дело в том, что солист группы "Машина времени" хоть и родился в Москве, но является этническим евреем.

Примечательно, что саму войну Андрей Макаревич* не застал. Во время начала боевых действий он находился в Европе с гастролями. Впрочем, певец уже объявил о возвращении в Израиль, то есть на историческую родину.

Он записал обращение для одного из местных телеграмм-каналов, в котором оправдался, мол не мог отменить выступления. Действительно, за границей Андрей Макаревич* не настолько актуален, как был в России, поэтому война для него не повод отказываться от заработка.

"Война меня застала посередине наших европейских гастролей с "Машиной времени", в конце второй недели наших гастролей, и прерывать их, и отменять их окончание я просто не мог", – отметил Андрей Макаревич*.

Кстати, из-за русофобии от Андрея Макаревича отвернулись не только поклонники, но и коллеги из России.

*Признан иностранным агентом в РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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