Поплавская рассказала о печальной судьбе бежавшего в Европу Макаревича*

Звезда советует всем релокантам улететь в Америку

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Актриса Яна Поплавская в социальных сетях проехалась по звездам-релокантам, отреагировав на пост фронтмена "Машины времени", который сообщил в соцсетях, что желает всего хорошего армии Израиля, а сам намерен вылететь из охваченной войной страны.

В скором времени, уверена Яна, переселенцы, некогда жившие в России, начнут в скором времени готовиться к переездам в Соединенные Штаты. Проблема же в том, что "бегуны", со слов Яны, привозят с собой одни проблемы.

Поплавская выразила надежду, что однажды все эти "люди мира" все-таки осядут в Штатах.

"Как-то слишком спокойно живут Соединенные Штаты. А там, куда валят бегуны, все время что-то горит. Может, и Америке достанется, — высказалась Поплавская.

Кстати, оценку сбежавшему из Израиля основателю "Машины времени" уже успели дать оценку – военкор Андрей Руденко обвинил устроившего тур по европейским странам Андрея Макаревича* в трусости.

Ранее "Утро" рассказывало, кто из российских звезд, переехавших в Израиль, оказался в опасности из-за военного конфликта.

*признан иностранным агентом решением Минюста