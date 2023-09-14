Вернувшийся на ТВ Шепелев ответил отцу Фриске на обвинения в лицемерии

Ведущий не сомневался, что родственники не обойдут его скромную персону вниманием

В сентябре телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся на ТВ с программой "В кругу друзей", которая посвящена домашним животным. Поклонники вовсю радуются за вдовца Фриске, получившего нац заветную работу, а вот остальные, мягко говоря, вовсе не рады.

Сначала Яна Поплавская заявила, что Дмитрий – не самая лучшая кандидатура. Такой человек, со слов артистки, явно не может быть лицом телепрограммы, ориентированной на семейную аудиторию. А отец Жанны Фриске Владимир обвинил бывшего зятя в лицемерии, сообщив, что тот крайне грубо относится к домашним животным, которым клянется в любви, восхваляя в передаче.

Долго молчать журналист не стал и отреагировал на посыпавшиеся обвинения. Дмитрий выложил подборку кадров в соцсети со съемок другого проекта с сыном Сергея Жукова из "Руки Вверх". И добавил, что не обошел вниманием своих взбесившихся родственников, которые в принципе критикуют все, что бы он ни делал. Однако цифры говорят об обратном

"Миллионы просмотров – просто огонь!" – заявил Шепелев.

Ранее мы рассказывали, как медиа реагировали на неожиданное возвращение Шепелева на ТВ – без возмущений не обошлось, учитывая, что того обвиняют в чуть ли не открытой критике специальной операции.



