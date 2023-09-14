Вернувшийся на ТВ Шепелев ответил отцу Фриске на обвинения в лицемерии

Вернувшийся на ТВ Шепелев ответил отцу Фриске на обвинения в лицемерии
Дмитрий Шепелев. Фото: Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
Ведущий не сомневался, что родственники не обойдут его скромную персону вниманием

В сентябре телеведущий Дмитрий Шепелев вернулся на ТВ с программой "В кругу друзей", которая посвящена домашним животным. Поклонники вовсю радуются за вдовца Фриске, получившего нац заветную работу, а вот остальные, мягко говоря, вовсе не рады.

Сначала Яна Поплавская заявила, что Дмитрий – не самая лучшая кандидатура. Такой человек, со слов артистки, явно не может быть лицом телепрограммы, ориентированной на семейную аудиторию. А отец Жанны Фриске Владимир обвинил бывшего зятя в лицемерии, сообщив, что тот крайне грубо относится к домашним животным, которым клянется в любви, восхваляя в передаче.

Долго молчать журналист не стал и отреагировал на посыпавшиеся обвинения. Дмитрий выложил подборку кадров в соцсети со съемок другого проекта с сыном Сергея Жукова из "Руки Вверх". И добавил, что не обошел вниманием своих взбесившихся родственников, которые в принципе критикуют все, что бы он ни делал. Однако цифры говорят об обратном

"Миллионы просмотров – просто огонь!" – заявил Шепелев.

Ранее мы рассказывали, как медиа реагировали на неожиданное возвращение Шепелева на ТВ – без возмущений не обошлось, учитывая, что того обвиняют в чуть ли не открытой критике специальной операции.


Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Какую финансовую дыру оставил в "Роснано" сбежавший Чубайс

Новая команда до сих пор разгребает завалы своего предшественника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей