Отца Фриске взбесило поведение вернувшегося на ТВ Шепелева

Отца Фриске взбесило поведение вернувшегося на ТВ Шепелева
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Владимира вывели из себя слова ведущего о любви к животным

Вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимает в Мариуполе передачу "В кругу друзей", посвященную животным. В анонсе утверждается, что аудитория увидит все, что связано с пушистыми и хвостатыми: интервью с грумерами, зоологами и прочими специалистами своего дела с репортажами.

Сам Дмитрий утверждает, что успел за пару недель погладить больше животных, чем за все сорок лет своей жизни. Козы успели поесть ему одежду, собаки грызли руку, а конь изволил опорожниться прямо в студии. Однако, кажется, теперь Шепелев счастлив – по крайней мере, как утверждает сам.

А отец покойной Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал любопытную историю: однажды Дмитрий будто бы ударил ногой собачку, которая жила в их доме. После этого животное панически боялось Шепелева. Тот, со слов Владимира, не любит собак и испытывает перед ними страх.

А еще в доме жили овчарки, которые сразу начинали рычать, стоило только появиться тогдашнему супругу Жанны рядом – в остальное время же это были милейшие животные.

Ныне, считает родитель певицы, Шепелев мнит себя защитником животных.

"Он лицемер и врун необыкновенный. Он неискренний, очень лживый человек. Ему лишь бы "бабки", – высказался Владимир.

Ранее Шепелева раскритиковал журналист Михаил Шахназаров, заявивший, что тот не может научить зрителей ничему хорошему.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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