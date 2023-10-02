Поплавская поймала за руку пытающихся вернуться на ТВ артистов

Поплавская поймала за руку пытающихся вернуться на ТВ артистов
Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда обратилась к россиянам

Творческие способности Яны Поплавской давно отошли на второй план – сегодня актриса театра и кино более известна как человек с жесткими патриотическими взглядами. Она поддерживает решение главы государства о начале специальной военной операции не словом, а делом.

К примеру, звезда советского фильма про "Красную шапочку" отправила родного сына на фронт. Наследник артистки защищает интересы нашей страны в зоне СВО в качестве военного врача. А сама Яна Поплавская "держит оборону" в Москве, разоблачая коллег по цеху.

Давеча она обратилась к россиянам и поздравила их с присоединением новых регионов. При этом звезда поймала за руку пытающихся вернуться на ТВ коллег, отметив, что никого из неоднозначно ведущих себя артистов не видела на праздничном концерте ни в качестве выступающих, ни в качестве зрителей.

"Могли бы поздравить Россию и Донбасс с этим событием. Нет, не поздравили?", – написала Яна Поплавская в своем телеграмм-канале.

В частности, ее возмутило отсутствие Ивана Урганта, Дмитрия Шевелева, Ани Лорак, Данилы Козловского и других звезд, которые вернулись в Россию, но не участвуют в патриотических событиях.

При этом актриса подчеркнула, что вернувшиеся беглецы и не нужны были на концерте, чтобы не портить людям праздник. Яна Поплавская призвала вместо них дать дорогу настоящим патриотам нашей страны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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