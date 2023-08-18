Патриотка Поплавская отправила сына на СВО

Наследник звезды стал боевым медиком

Популярная российская актриса театра и кино Яна Поплавская получила широкую известность не только из-за блестяще исполненных ролей, но и благодаря четким патриотическим взглядам. Артистка никогда не стесняется подвергать жесткой критике сбежавших из страны коллег по цеху.

Более того, она активно поддерживает Армию России, которая успешно выполняет задачи по обеспечению безопасности мирных граждан в рамках специальной военной операции на Украине. Яна Поплавская уже доказала, что является патриоткой своей родины не на словах, а на деле.

У любимой миллионами советских зрителей Красной шапочки двое сыновей: 38-летний Клим и 27-летний Никита. Кинозвезда отправила старшего наследника в зону СВО.

Будучи успешным режиссером, Клим Поплавский, казалось бы, мог отсидеться в Москве, как дети некоторых звезд, но вместо этого предпочел окончить курсы военных медиков и отправиться защищать интересы родины.

Актриса в своем телеграмм-канале поддержала решение сына отправиться на СВО, а также призвала россиян последовать его примеру.

"Всему в этой жизни нужно учиться, сейчас время сильных, мужественных людей!" – подчеркнула Яна Поплавская.

Ранее звезда потребовала строго наказать Аллу Пугачеву и ее мужа-иноагента.