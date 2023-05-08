"Жалкие твари": главная патриотка России размазала Пугачеву

Возвращение певицы в Россию обернулось скандалом

Как известно, бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева почтила нашу страну своим присутствием на фоне трагического происшествия. Алла Борисовна примчалась в Москву проводить в последний путь знаменитого модельера Валентина Юдашкина. Появление певицы в российской столице обернулось громким скандалом.



Резко на этот счет выступила актриса Яна Поплавская. Знаменитость стоит на четких патриотических позициях и всеми силами защищает интересы нашей страны. Поплавскую поражает, что Пугачева имеет возможность свободно перемещаться по территории России.



После старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима Алла Борисовна поддержала своего супруга, юмориста Максима Галкина* и посвятила много обидных слов жителям России. Поплавская уверена, что подобное поведение не может остаться безнаказанным.



Яна вспомнила, как грубо артистка обратилась к согражданам.

"Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят. Были холопами, стали рабами", – привела нашумевшие слова звезды актриса.

Поплавская отметила, что простые люди все правильно поняли и давно отвернулись от Пугачевой. А вот государство продолжает лояльно относиться к придавшей страну в тяжелое время певице. Главная "Красная Шапочка" Советского Союза призвала власти более строго подойти к ситуации с Пугачевой.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации