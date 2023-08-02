"Собралось в одну кучу": Поплавская призвала наказать артистов с антироссийской сходки Вайкуле

"Собралось в одну кучу": Поплавская призвала наказать артистов с антироссийской сходки Вайкуле
Яна Поплавская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеведущая настаивает на каре для предавших страну звезд

Российская телеведущая Яна Поплавская отреагировала на прошедший в Юрмале фестиваль с Лаймой Вайкуле. "Кормившая весь СССР", напомним, в порыве страсти обещала направить все средства от мероприятия на поддержку украинской армии.

Поплавская же недоумевает, по какой причине никто не стал заводить дело в отношении певицы из Латвии, а также на всех беглых звезд, среди которых – супруг Аллы Пугачевой, а также фронтмен "Машины времени". Никто до сих пор не арестовывал активы откровенно выражающих неприязнь в отношении РФ артистов, напомнила Яна.

"Теперь все это г.. сбилось в одну кучу", – высказалась Поплавская. 

Актриса негодует: те, кто имеют российский паспорт, до сих пор не являются фигурантами уголовного дела о финансировании терроризма. Эти же звезды вольготно чувствуют себя в России, куда до сих пор приезжают, как к себе домой – и при этом жертвуют средства тем, кто ополчился на нее.

"Смело сюда приезжают, разруливают тут дела, а потом едут собирать деньги для тех, кто убивает русских", – высказалась Яна в социальных сетях. 

А ранее "Утро" писало, что на юрмальском "Рандеву" Лаймы спела среди беглых российских звезд в знак солидарности (хоть и небесплатно) Верка Сердючка.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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