Варлей отказалась от русофоба Макаревича*

Варлей отказалась от русофоба Макаревича*
Андрей Макаревич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актриса дала интервью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА 

На фоне специальной военной операции в среде отечественных звезд возникла не большая, но довольно активная группа русофобов. Они не просто сбежали за границу, но и начали поливать грязью армию, власти и народ России. Музыкант Андрей Макаревич* оказался в числе наиболее ярых ненавистников свой родины.

Он обосновался в Израиле. Туда же, как известно, переехала Алла Пугачева с детьми и мужем-иноагентом. Особых творческих успехов за границей беглые русофобы не добились, зато в нашей стране от них отвернулись поклонники и коллеги.

Так, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей призналась, что для нее больше не существует того Андрея Макаревича*, с которым она дружила раньше и участвовала в совместных съемках.

"Я даже была дружна с Андрюшей Макаревичем*, который был милым, славным мальчиком", – отметила Наталья Варлей.

Также актриса рассказала, что посещали выступления певца и снималась вместе с ним в программе "Смак", уточняет "Общественная служба новостей". При звезда она подчеркнула в интервью Вячеславу Манучарову, что сегодня рок-музыкант стал абсолютно другим человеком, фактически отказавшись от него.

В том же интервью Наталья Варлей прокомментировала действия другой коллеги – Лии Ахеджаковой.

*Признан иностранным агентом в РФ
Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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