Бегущий из Израиля Галкин* нарвался на жесткую критику

Пугачева останется дома с детьми

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



Юморист Максим Галкин* прошедшие полтора года позиционировал себя как пацифист. После начала специальной военной операции он намекал, что, мол, не может выступать, когда страна находится в состоянии конфликта. Однако после начала войны между Израилем и Палестиной муж Аллы Пугачевой отказался от своего "миролюбивого" образа.

Он выразил полную поддержку Израилю и за минувшую неделю стал чуть ли не главным русскоязычным рупором войны, комментируя военные действия в социальных сетях. Сам Максим Галкин*, разумеется, отказался защищать историческую землю с оружием в руках, за что подвергся критике.

Второй раз артиста раскритиковали за решение покинуть Израиль на фоне войны и мобилизации. Комик несколько раз в социальных сетях объявлял, что не собирается покидать Святую землю призвал, и не верить слухам. Однако опять отказался от своего решения.

"Что, нашел повод убежать от войны под предлогом концертного тура?" – иронизируют в соцсетях.



И пока Алла Пугачева вместе с детьми прячется в бункере, отец семейства собирается ехать в Европу на гастроли. Видимо, война на исторической родине для шоумена не является поводом отказаться от юмористических концертов.

"На Родине неспокойно, а ты о концертах думаешь?" – интересуются подписчики Максима Галкина*.

*В РФ признан иноагентом