Оставит жену с детьми: Галкин* уезжает из Израиля на фоне мобилизации

Пугачева тяжело переносит решение супруга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Максим Галкин* на данный момент находится в Израиле вместе со своей семьей. Артист вынужден прятаться в бомбоубежище в качестве меры безопасности. Как сообщалось ранее, у него давно имеется израильский паспорт, а потому, если ситуация в стране обострится, то неисключено, что его в числе остальных граждан возьмут в армию.

Недавно в Израиле прошла мобилизация, в рамках которой призвали более 300 тысяч солдат за два дня. Однако все стороны готовятся к более долгому конфликту и, следовательно, новым призывам. И хотя сам Галкин* говорил, что военного опыта у него нет, риск попасть на фронт остается.

На фоне мобилизации стало известно, что Галкин* уезжает из Израиля. При этом Пугачеву вместе с детьми он оставит дома. Уже через несколько дней артист окажется на Кипре, где выступит с концертом. Затем он поедет в Польшу, Молдавию и Великобританию, где пробудет до конца месяца.

В ноябре он вернется назад – на весь месяц у него расписаны гастроли по израильским городам. Но состоятся ли концерты неизвестно.

Как сообщают СМИ, Пугачева всегда тяжело переносит разлуку с супругом, но относится к этому с пониманием – сейчас он единственный кормилец в семье. В декабре Галкин* снова бросит их на долгий срок, поскольку поедет в европейский тур по Швейцарии и Испании.

*признан иноагентом