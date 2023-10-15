Оставит жену с детьми: Галкин* уезжает из Израиля на фоне мобилизации

Оставит жену с детьми: Галкин* уезжает из Израиля на фоне мобилизации
Фото: соцсети
Пугачева тяжело переносит решение супруга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Максим Галкин* на данный момент находится в Израиле вместе со своей семьей. Артист вынужден прятаться в бомбоубежище в качестве меры безопасности. Как сообщалось ранее, у него давно имеется израильский паспорт, а потому, если ситуация в стране обострится, то неисключено, что его в числе остальных граждан возьмут в армию.

Недавно в Израиле прошла мобилизация, в рамках которой призвали более 300 тысяч солдат за два дня. Однако все стороны готовятся к более долгому конфликту и, следовательно, новым призывам. И хотя сам Галкин* говорил, что военного опыта у него нет, риск попасть на фронт остается. 

На фоне мобилизации стало известно, что Галкин* уезжает из Израиля. При этом Пугачеву вместе с детьми он оставит дома. Уже через несколько дней артист окажется на Кипре, где выступит с концертом. Затем он поедет в Польшу, Молдавию и Великобританию, где пробудет до конца месяца.

В ноябре он вернется назад – на весь месяц у него расписаны гастроли по израильским городам. Но состоятся ли концерты неизвестно. 

Как сообщают СМИ, Пугачева всегда тяжело переносит разлуку с супругом, но относится к этому с пониманием – сейчас он единственный кормилец в семье. В декабре Галкин* снова бросит их на долгий срок, поскольку поедет в европейский тур по Швейцарии и Испании.

*признан иноагентом

Источник: Утро.ру
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