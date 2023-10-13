Обиженная на россиян Лобода вступилась за сбежавшего из Израиля Галкина*

Певица пожелала шоумену "беречь себя"

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Исполнительница Светлана Лобода заявила, что назвавший себя израильтянином Максим Галкин* произнес важные слова. Среди российских релокантов супруг Примадонны относится к одному из тех немногих, кто не стал бежать от войны и поддержал свою новую родину.

Сам шоумен проживает с семьей в 50 километрах от Тель-Авива. Галкин продолжает критиковать россиян в Сети – а недавно сообщил, что является израильтянином.

Высказывание Галкина приглянулось украинской певице Светлане Лободе, которая назвала слова шоумена "прекрасными" и чрезвычайно важными в такую тяжелую пору.

"Берегите себя", – высказалась украинская звезда в комментариях.

Кстати, сама Лобода утверждает, что сблизилась с Примадонной несколько лет назад – после того, как Алла пришла к ней на концерт в Москве. И то самое громкое высказывание Пугачевой о хейтерах-"холопах" среди россиян Светлана поддержала с таким же жаром.

Максим, пишет издание neva.today, оставил Примадонну с детьми в Израиле и отправился в Кипр развлекать публику. Вернется домой израильтянин нескоро: 20 числа он выступит с концертом на острове, а затем проколесит по всей Европе со своими выступлениями. А семья будет находиться в Израиле, где продолжаются обстрелы со стороны Палестины. Юморист, между прочим, уже успел сделать на этот счет заявление, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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