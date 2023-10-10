Галкин* рассекретил место хранения всех заработанных в России денег

Шоумен пустился в неожиданные откровения перед публикой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



В социальных сетях нашлись те, кто ополчился против Максима Галкина*, стоило только тому заявить о готовности разделить все тяготы и невзгоды с народом Израиля. В прошлом году шоумен вылетел из России вместе с супругой и детьми. И вот на одном из самых популярных мест для российских релокантов началась война.

Впрочем, Максим открыто заявил, что не намерен никуда уезжать – останется в Израиле. Под роликом, размещенным шоуменом, появилось множество комментариев в адрес автора – включая негативных. Некоторых вывели из себя слова Галкина о гражданстве Израиля. После этого кто-то начал призывать артиста отказаться от паспорта гражданина РФ.

А одна из подписчиц выразила уверенность, что все вокруг прекрасно понимают, по какой причине Галкин решил отречься от России – чтобы не потерять недвижимость и сохранить в целости счета в банках.

Шоумен, впрочем, сообщил, что все заработанные средства будто бы остались дома.

"Недвижимость и счета в банках остались в России", – лаконично ответил Максим фолловеру в социальных сетях.

А ранее мы писали, что Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми укрывается от обстрелов в бомбоубежище.

*признан иностранным агентом решением Минюста