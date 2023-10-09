Пугачева из-за обстрела спрятала детей в бомбоубежище - фото

Галкин* выступил в поддержку Израиля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



После обострения палестино-израильского конфликта на минувших выходных некоторые города на Святой земле оказались захвачены радикальными членами ХАМАС, а некоторые подвергаются обстрелам. Народная артистка СССР Алла Пугачева вынуждена прятать детей в бомбоубежище.

Ракеты долетают, в том числе, до столицы Израиля. Мировые СМИ публикуют кадры разрушенных зданий. Недалеко от Тель-Авива находится дом звездного семейства. Алла Пугачева и Максим Галкин* перебрались туда после начала специальной военной операции.

Кадры с наследниками Лизой и Гарри в бомбоубежище в социальных сетях опубликовал сам шоумен. Максим Галкин* подчеркнул, что семья вынуждена укрываться из-за обстрела.

Примечательно, что юморист, ранее яро выступающий с пацифистками лозунгами и критикующий СВО вдруг сменил миролюбивую риторику на воинственную. В соцсетях муж Аллы Пугачевой однозначно поддержал армию Израиля.

Сама Примадонна отечественной эстрады продолжает хранить молчание. Меж тем, другие звезды, сбежавшие на Святую землю после начала СВО не разделяют ее подход. Они открыто выражают солидарность с израильскими властями и войсками.

*Признан иностранным агентом в РФ