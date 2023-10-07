Вплоть до тюрьмы: что грозит Лободе за грязные махинации с чужими песнями

Если таковые найдутся, следствие возбудит дело о мошенничестве

Исполнительница Светлана Лобода может довести дело до уголовного суда, если российский композитор Олег Влади предоставит доказательства подделки его подпись в договоре, указывает адвокат Сергей Жорин.

Пока что нет никаких утверждений и доказательств подделки подписи со стороны Лободы. Жорин часто видел, что в ходе судебного процесса суд неоднократно устанавливал подлинность подписи, и человек менял свои показания. Олегу Влади остается только доказывать правоту во время процесса.

Если же суд установит факт подделки, то тогда речь будет идти о последствиях для Лободы и ее коллег из команды. Следственные органы могут возбудить в отношении украинской звезды дело, если квалифицируют все как мошенничество или подделку документов.

Напомним, композитор обвинил Светлану с ее командой в подделке договора на права композиции "К черту любовь", сообщив, что сторона Лободы продемонстрировала ему контракт, составленный на украинском языке – якобы с подписью самого композитора. Тот заявил, что никаких подписей не ставил, и пообещал разобраться в суде.

Кстати, Влади успел выбить 500 тысяч рублей у одной из популярных российских онлайн-кинотеатров, который проигрывал на своей площадки ту самую песню.