Вплоть до тюрьмы: что грозит Лободе за грязные махинации с чужими песнями

Вплоть до тюрьмы: что грозит Лободе за грязные махинации с чужими песнями
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Если таковые найдутся, следствие возбудит дело о мошенничестве

Исполнительница Светлана Лобода может довести дело до уголовного суда, если российский композитор Олег Влади предоставит доказательства подделки его подпись в договоре, указывает адвокат Сергей Жорин. 

Пока что нет никаких утверждений и доказательств подделки подписи со стороны Лободы. Жорин часто видел, что в ходе судебного процесса суд неоднократно устанавливал подлинность подписи, и человек менял свои показания. Олегу Влади остается только доказывать правоту во время процесса.

Если же суд установит факт подделки, то тогда речь будет идти о последствиях для Лободы и ее коллег из команды. Следственные органы могут возбудить в отношении украинской звезды дело, если квалифицируют все как мошенничество или подделку документов.

Напомним, композитор обвинил Светлану с ее командой в подделке договора на права композиции "К черту любовь", сообщив, что сторона Лободы продемонстрировала ему контракт, составленный на украинском языке – якобы с подписью самого композитора. Тот заявил, что никаких подписей не ставил, и пообещал разобраться в суде.

Кстати, Влади успел выбить 500 тысяч рублей у одной из популярных российских онлайн-кинотеатров, который проигрывал на своей площадки ту самую песню.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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